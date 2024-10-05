مطالبة برلمانية بإدراج قانون المفوضية بجدول أعمال مجلس النواب

نيوز – محلي

القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، اليوم السبت، بإدراج قانون المفوضية في جدول أعمال النواب.

وقال الدهلكي في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، مطالبا "بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال النواب خلال الجلسات المقبلة".

واكد أن "عمل المفوضية تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، لافتا الى ان "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".