الديمقراطي الكردستاني يكشف عن "محاولات" للتلاعب بنتائج الانتخابات

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن ما وصفها "محاولات" للتلاعب بنتائج الانتخابات التي ستجري في 20 تشرين الثاني المقبل.

وأصدرت اللجنة العليا للحزب الديمقراطي الكوردستاني للإشراف على الانتخابات بيانا جاء فيه، "كما تعلمون، نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعربنا عن قلقنا بشأن إجراءات العملية الانتخابية في العديد من الأماكن بعد قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، وبالطبع كانت مخاوفنا مبنية على معلومات، لكن في ذلك الوقت لم يكن لدينا أي دليل، والآن نحن نؤكد مخاوفنا بالأدلة".

وكشفت اللجنة العليا عن وجود "تسجيل محادثة هاتفية بين بافل طالباني وقوباد طالباني"، مشيرة الى انها "دليل لكشف الوجه الحقيقي للقيادة الجديدة للاتحاد الوطني الكوردستاني وخاصة أبناء مام جلال".

ولفتت إلى أن "بافل وقوباد يتحدثان عن مخططاتهما المغرضة ضد كوردستان والديمقراطية وعوائل الشهداء والبيشمركة البواسل من خلال حوار بينهما، وهما يحاولان صياغة وتصميم خطة لنفسيهما، تجسدت في عدم احترام الشهداء الخالدين وعائلاتهم الأبية والبيشمركة بلا خجل، ومحاولاتهم في التلاعب بعملية ديمقراطية مثل الانتخابات وتشويهها"، بحسب ما جاء في البيان.