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المفوضية تدعو للالتزام بقواعد السلوك الانتخابي في انتخابات برلمان كردستان

سياسة

2024-10-10 | 02:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المفوضية تدعو للالتزام بقواعد السلوك الانتخابي في انتخابات برلمان كردستان
275 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية المومع إجراؤها بتاريخ 20 تشرين الأول الجاري، الى الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وضوابط نظام الحملات الانتخابية.


وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ان أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اغلب فقرات الجدول الزمني لانتخاب برلمان إقليم كوردستان (الدورة السادسة) ومع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع في 20/10/2024 فان المفوضية تدعو الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية الى دعم عملها والاسهام في نجاح الانتخابات من خلال الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي وضعتها المفوضية بموجب نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2023 ".

وأضافت المفوضية، أنها تأمل أن "لا تتضمن الحملات الانتخابية أفكاراً تثير العنف والكراهية او الإساءة للمرشحين الاخرين والأحزاب المنافسة والمساس بهم، وصولاً الى يوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية"، داعية الى "اتباع الطرق القانونية في تقديم الشكاوى والطعون والابتعاد عن الأفعال وردود الأفعال بين المتنافسين، وسيتم النظر في الشكاوى والطعون المقدمة وفق الأنظمة والآليات التي وضعتها المفوضية بحياد واستقلال تام".

ودعت المفوضية أيضا، شركاء العملية الانتخابية من (الناخبين ، والتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين، والمراقبين، والإعلاميين، وجميع المعنيين بالشأن الانتخابي) لـ"دعم عمل المفوضية والاسهام في جهودها الرامية لتنظيم وإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحظى بثقة الجميع، كما تؤكد بأنها تعمل بشكل مهني وحيادي وتقف على مسافة واحدة من الجميع وهدفها تحقيق العدالة الانتخابية والحفاظ على اصوات الناخبين".

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