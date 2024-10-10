المفوضية تدعو للالتزام بقواعد السلوك الانتخابي في انتخابات برلمان كردستان

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد ان أنجزت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اغلب فقرات الجدول الزمني لانتخاب برلمان إقليم كوردستان (الدورة السادسة) ومع بدء العد التنازلي ليوم الاقتراع في 20/10/2024 فان المفوضية تدعو الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المشاركين في العملية الانتخابية الى دعم عملها والاسهام في نجاح الانتخابات من خلال الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وضوابط نظام الحملات الانتخابية التي وضعتها المفوضية بموجب نظام الحملات الانتخابية رقم (2) لسنة 2023 ".وأضافت المفوضية، أنها تأمل أن "لا تتضمن الحملات الانتخابية أفكاراً تثير العنف والكراهية او الإساءة للمرشحين الاخرين والأحزاب المنافسة والمساس بهم، وصولاً الى يوم الاقتراع وإعلان النتائج النهائية"، داعية الى "اتباع الطرق القانونية في تقديم الشكاوى والطعون والابتعاد عن الأفعال وردود الأفعال بين المتنافسين، وسيتم النظر في الشكاوى والطعون المقدمة وفق الأنظمة والآليات التي وضعتها المفوضية بحياد واستقلال تام".ودعت المفوضية أيضا، شركاء العملية الانتخابية من (الناخبين ، والتحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين، والمراقبين، والإعلاميين، وجميع المعنيين بالشأن الانتخابي) لـ"دعم عمل المفوضية والاسهام في جهودها الرامية لتنظيم وإجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تحظى بثقة الجميع، كما تؤكد بأنها تعمل بشكل مهني وحيادي وتقف على مسافة واحدة من الجميع وهدفها تحقيق العدالة الانتخابية والحفاظ على اصوات الناخبين".