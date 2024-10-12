اجتماع حكومي برئاسة السوداني بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان

نيوز – سياسي

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم السبت، عن عقد اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء شياع السوداني بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال المكتب في ورد لـ نيوز، ان "رئيس الوزراء شياع السوداني استقبل، اليوم السبت، رئيس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، والسادة أعضاء مجلسها".

وأضاف ان "اللقاء شهد مناقشة الاستعدادات الجارية للمفوضية وتحضيراتها لإقامة انتخابات برلمان إقليم كردستان (الدورة السادسة)، في 20 تشرين الجاري، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإقامة هذه الممارسة الديمقراطية المهمة".

وأكد رئيس الوزراء "دعم الحكومة لجهود مفوضية الانتخابات، وتأمين كل متطلبات العملية الانتخابية"، مشدداً على "ضرورة أن تبذل المفوضية والعاملون فيها أقصى الجهود مع العدّ التنازلي لإقامة الانتخابات، واعتماد الحيادية والشفافية وتحقيق العدالة الانتخابية بما يضمن الحفاظ على أصوات الناخبين، في انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات مواطني الإقليم".