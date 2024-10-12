السوداني يوجه بتشكيل لجنة لدراسة تكرار انبعاث رائحة الكبريت في بغداد

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر في ورد للسومرية نيوز، أن الأخير "وجّه بتشكيل متخصصة برئاسة مستشار وزارة البيئة، وعضوية كل من مستشار وزارة النفط وممثلين عن وزارة الكهرباء، والوكيل الفني لأمانة بغداد، ومدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الوسطى، لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في والمحافظات المجاورة وبيان أسبابها ومعالجتها.وشدد السوداني – بحسب البيان - على وجوب وضع حلول جذرية للمشكلة، ودراسة الأمر من جميع جوانبه، على أن تقدم تقريرها بالموضوع خلال يومين اثنين.