موقف عراقي رسمي حول الاعتداءات الإسرائيلية على "اليونيفيل" في لبنان

وذكرت الوزارة في ورد للسومرية نيوز، أن هذا العدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام الإنساني الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق والاستقرار في المنطقة، مشددة على أهمية توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة.ودعت الوزارة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته لضمان احترام الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما جددت الوزارة تضامن جمهورية مع الأشقاء في لبنان ضد استمرار هذا العدوان الهمجي الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية.