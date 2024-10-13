تيار سياسي: ايران لا تريد حربا شاملة مع اسرائيل.. الفصائل تبحث عنها

وذكر في حديث لبرنامج "من الاخير"، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "ايران لم تطلق طلقة واحدة اسرائيل الا بعد انتهاك سيادتها"، لافتا الى ان "ايران لا تريد حربا شاملة مع اسرائيل بينما الفصائل تبحث عنها".وأضاف "ماذا لو استهدفت اسرائيل مراقدنا ومراجعنا في النجف"، مشددا على انه "لا يمكن المجازفة بالامن الاستراتيجي من اجل تكتيك تتحدث عنه المقاومة".