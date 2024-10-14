انتخابات إقليم كردستان تقترب.. إليك أخر المستجدات وعدد الشكاوى والطعون

وقال الناطق باسم اللجنة لانتخابات برلمان كردستان، أيسر ياسين، إن "الاستعدادات جارية ومتواصلة على قدم وساق لإجراء العملية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان، المزمع إجراؤها يوم الـ 20 من الشهر الحالي، وإن جميع الأمور الفنية واللوجستية جاهزة لإجراء في يومها المحدد، وإن نسبة إنجاز المتطلبات ليوم الاقتراع بلغت97% ".وأضاف أن "عدد الشكاوى للحملات الدعائية للمرشحين بلغ 38 شكوى، منها 3 في دهوك و14 في أربيل و21 في السليمانية، وكذلك عدد شكاوى المرشحين 1 وعدد الطعون 2 في محافظة السليمانية"، مؤكدا أنه "بالتعاون والتنسيق مع مديرية البلديات في عموم محافظات الإقليم، يتم رفع العديد من صور المرشحين المخالفة للتعليمات وتغريمهم".وتابع ياسين، أن "عملية فرز المواد والأجهزة الانتخابية في مخازن مكاتب المحافظات بدأت استعدادا لتوزيعها بين مراكز الاقتراع في أيام الـ 15 - 16-17 من الشهر الحالي، بحسب الخطة اللوجستية المعدة مسبقا، وكذلك تم إجراء الورشة التدريبية للمستوى الثالث لموظفي الاقتراع في يوم التصويت".وأضاف أن "عملية تسجيل وكلاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وشبكات المراقبة الانتخابية والمؤسسات الإعلامية المختلفة مستمرة في مقر المكتب، لغرض إصدار باجات الاعتماد للمشاركة في مراقبة وتغطية انتخابات برلمان الإقليم".