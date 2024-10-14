من دهوك إلى واسط.. أرقام عن التصويت الخاص لانتخابات كردستان الجمعة

وتستعرض نيوز، ارقامًا عن التصويت الخاص المؤمل انطلاقه يوم والذي يشمل الكرد المتواجدين خارج إقليم او في محافظات وأماكن داخل الإقليم لكن بعيدا عن أماكن سكناهم كالقوات الأمنية والنازحين وغيرهم.سيشارك في التصويت الخاص 215 الف ناخب، وهو مايعادل حوالي 7.5% من اجمالي الناخبين المشمولين بالتصويت في .وينطلق التصويت الخاص لانتخابات إقليم كردستان، يوم المقبل، ومن المقرر انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، ضمن 165 مركزا انتخابيا، موزعة على 749 محطة انتخابية.ولأول مرة، يمكن للناخبين خارج إقليم التصويت، ويمكن للناخبين في التصويت الخاص للإدلاء بأصواتهم في ثماني محافظات أخرى، حيث توزعت مراكز الاقتراع على الشكل التالي:أربيل والتي تحتضن العدد الأكبر من الأصوات الخاصة، بواقع 62 مركزا انتخابيا و306 محطة انتخابية.السليمانية 57 مركزا انتخابيا و276 محطة اقتراع.دهوك 33 مركز انتخابي و142 محطة اقتراع.حلبجة مركز انتخابي واحد و3 محطات للاقتراع.بغداد – الرصافة، مركز انتخابي واحد و3 محطات اقتراع.نينوى 4 مراكز انتخابية و5 محطات اقتراعكركوك مركز انتخابي واحد ومحطتي اقتراع.ديالى مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.الأنبار مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.بغداد الكرخ مركزان انتخابيان و8 محطات اقتراع.مركز انتخابي واحد ومحطة اقتراع واحدة.وتبدأ العملية الانتخابية عند الساعة الـ 7 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.