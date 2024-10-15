السوداني والسامرائي يبحثان التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية

بحث محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مع رئيس تحالف العزم السامرائي التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.





وتناول اللقاء "عدداً من المتعلقة بالشأن والاقتصادي، والاجتماعي، مع التركيز على احتياجات المناطق التي يمثلها نواب التحالف". وقال التحالف في بيان، "إلتقى رئيس تحالف العزم، المهندس السامرائي، يرافقه أعضاء مجلس ومجالس المحافظات عن تحالف العزم، رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني".وتناول اللقاء "عدداً من المتعلقة بالشأن والاقتصادي، والاجتماعي، مع التركيز على احتياجات المناطق التي يمثلها نواب التحالف".

كما تم "بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يساهم في تحسين الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين".

وشهد اللقاء "بحث اللقاء ملف الاستحقاقات الدستورية واهمية استكمالها وتفعيل دور السلطة التشريعية، إضافة إلى أهمية تنفيذ جميع فقرات البرنامج الحكومي بما يحقق مصلحة البلد العليا".



وشدد السامرائي خلال اللقاء على "ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات الأمنية، وتطوير البنى التحتية في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم، وضمان توزيع عادل للموارد بما يخدم جميع محافظات العراق".



