مجلس القضاء يوقع مذكرة تفاهم مع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان

وذكر مجلس الاعلى في بيان ورد لـ نيوز، أن "رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر وقع مذكرة التفاهم ممثلا عن مجلس القضاء، وذلك في نطاق بين الطرفين والتي تشمل مواضيع عدة من اهمها تطوير وتعزيز قدرات المحاكم من ضمنها محاكم الجنايات والتحقيق".من جانبه، بين رئيس هيئة الاشراف القضائي أن "مذكرة التفاهم ستشمل تقديم الدعم اللوجستي لكثير من المسائل المتعلقة بتبادل الخبرات وتحليل الدراسات في مسائل التحقيق وتقديم الادلة في قضايا الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والتي راح ضحيتها من قبل العصابات الارهابية وعلى رأسها كيان الارهابي، فضلا عن دعم وتطوير محاكم الجنايات والتحقيق باستخدام تقنيات الفديو كونفرنس".وتابع أن "المذكرة ستفتح افاقا جديدة ومثمرة لبناء علاقة تكاملية بين ومعهد الدولي وحقوق الانسان".