نتائج اجتماع اللجنة العليا المشرفة على ملف مخيم الهول

المكتب الإعلامي لمستشار القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاجتماع ناقش تسريع الإجراءات لعودة النازحين من مخيم الهول الى مركز الجدعة لإعادة تأهيلهم، كما تمت مناقشة تذليل كافة المعوقات التي تواجه اللجنة، بما يخص عودة نازحي مركز الجدعة الى مناطق سكناهم، وفقا لتوجهات الحكومة العراقية لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت.وأشادت اللجنة بجهود وزارة الهجرة والجهات الساندة لإنجاح هذه المهمة الوطنية، بحسب البيان.