وزير النفط يفعّل امر اعفاء بحق مدير نفط الشمال

وقال للسومرية نيوز، ان امر اعفاء مدير صادر منذ شهر، لكن بعد وزير النفط من اجازته المرضية قام اليوم بتنفيذ وتفعيل امر الاعفاء.وبين انه تم تكليف احد معاوني شركة نفط بمهام أمور لحين حسم المنصب، فضلا عن تكليف بركان حسن عبد الله بمهام معاون مدير عام شركة نفط للشؤون الفنية.