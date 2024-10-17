برئاسة الأعرجي.. مجلس الاستخبارات الوطني يتخذ قرارات تخص "الابتزاز الإلكتروني"

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الاجتماع ناقش موضوع ( جرائم الابتزاز الالكتروني في العراق) وموضوعات أخرى مدرجة على جدول الأعمال".وأضاف المكتب، أن "المجلس اتخذ جملة من القرارات والإجراءات، على ان يتم عرضها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة".