ما هي نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كردستان؟

نيوز – سياسة



أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، ان نسبة المشاركة بالتصويت الخاص في إقليم وصلت إلى 70 بالمئة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم المفوضية أيسر ياسين في مؤتمر صحفي عقده في وحضره مراسل نيوز، إن "نسبة المشاركة لغاية الساعة الـ12 ظهراً بلغت 77% في دهوك ، و70% في اربيل، و67% في السليمانية، و64% في حلبجة". وأضاف أن "إجمالي المصوتين في الاقتراع الخاص بلغ 70 بالمئة".

