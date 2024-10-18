نشرة السومرية.. الاقتراع الخاص في كردستان وتظاهرات كربلاء وذي قار

إليكم عناوين نشرة أخبار المساء، التي ستبث على فضائية اليوم 18 تشرين 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• الحيدري يؤكد للسومرية: شركتا كار وقيوان مدللتا .. ويطالب باعفاء مدير نفط الوسط



• القنابل الصوتية والدخانية تعود الى .. تظاهرات كبيرة رفضا للاعتقالات



• دعما للمرجعية العليا ونصرة للبنان وغزة .. شوارع تغص بالمتظاهرين الغاضبين



• الاعلان رسميا عن استشهاد السنوار .. حزب الله ينعى وحماس تؤكد تمسكها بشروط التفاوض

• ابواب الاقتراع الخاص لانتخابات الاقليم تغلق في موعدها .. ارتفاع في نسب المشاركة وتدقيق للخروقات• الحيدري يؤكد للسومرية: شركتا كار وقيوان مدللتا .. ويطالب باعفاء مدير نفط الوسط• القنابل الصوتية والدخانية تعود الى .. تظاهرات كبيرة رفضا للاعتقالات• دعما للمرجعية العليا ونصرة للبنان وغزة .. شوارع تغص بالمتظاهرين الغاضبين• الاعلان رسميا عن استشهاد السنوار .. حزب الله ينعى وحماس تؤكد تمسكها بشروط التفاوض