مفوضية الانتخابات ترد على شائعات سرية الاقتراع في كردستان

وذكر بيان للمفوضية ورد لـ نيوز، إنها "مستعدة لإجراء الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم - 2024 لدورته السادسة في 2024/10/20"، نافية، "جميع الشائعات التي تتعلق بسرية الاقتراع لجميع الناخبين للتصويت الخاص والعام".وأضاف البيان، أن "خيار الناخب في حق التصويت سري ولا يمكن بأي حال من الأحوال معرفة تصويت الناخب في أجهزة الاقتراع إلى جهة بما فيها وكوادرها".واهابت المفوضية، بالمرشحين والأحزاب والتحالفات "بالتقيد بالصمت الانتخابي ورفع كل ما من شأنه أن يخل بالعملية الانتخابية لذلك"، داعية الناخبين، إلى "التقيد بضوابط بعدم إدخال واستخدام أجهزة الموبايل والكاميرات داخل مراكز الاقتراع".