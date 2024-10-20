إيقاف مصفى كربلاء للصيانة "قطع" 40% من امدادات الكَاز

وقال عضو النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس علي المشكور إن "مصفى شهد توقفا لأعمال الصيانة أدى إلى انقطاع 40 بالمئة من الإمدادات لمادة الكاز الضرورية في عمل محطات توليد والمولدات الكهربائية، فضلا عن تسيير عدة أنواع من المركبات".وأكد المشكور، أن "الحكومة اضطرت لتعويض النقص في مادة الكاز وتحويل المتوفر لمحطات توليد باعتبارها الأهم من حيث خدمة المواطنين"، مؤكدا "إعادة جزء كبير منه وتجهيز محطات تعبئة الوقود واستعادة الأمور إلى سابق عهدها"، بحسب صحيفة الحكومية.