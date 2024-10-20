إغلاق صناديق الاقتراع العام لانتخابات برلمان إقليم كردستان

وانطلقت في إقليم كردستان، صباح اليوم الأحد، عملية الاقتراع العام لانتخابات بدورته السادسة بعد انتهاء الاقتراع الخاص للقوات العسكرية والامنية الماضي،وفتحت الانتخابات، في الساعة السابعة صباحا أبواب 1622 مركزا للاقتراع العام أمام السكان في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم 2,683,618 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين البالغ 2,899,578 ناخباً.