الدوائر العدلية وتحسين واقع السجون.. هذه ملفات لقاء رئيس الجمهورية ووزير العدل

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء بحث جهود الوزارة في مجال واقع السجون والاهتمام بالدوائر العدلية، وتسهيل آلية الخدمات المقدمة للمواطنين".وبحسب البيان، أكد الرئيس حرص رئاسة الجمهورية على "دعم إجراءات الوزارة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وتطبيق المعايير لحقوق الإنسان".من جانبه، استعرض الوزير مجمل الأوضاع داخل الوزارة ودوائرها العدلية، وخطط الارتقاء بواقع العمل فيها، مثمنا دعم رئيس الجمهورية للوزارة وبما يسهم في تعزيز الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، بحسب البيان.