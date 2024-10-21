الاغلبية السنية النيابية ترفض طريقة ترشيح المشهداني لمنصب رئيس البرلمان وتحذر من كسر الإرادات

نيوز – سياسي

كشف مصدر سياسي مسؤول، اليوم الاثنين، رفض غالبية اعضاء المكون طريقة ترشيح المشهداني لرئاسة مجلس .

وقال لـ نيوز، ان "غالبية اعضاء المكون ترفض طريقة ترشيح المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب". وأضاف ان "اغلبية المكون تحذر من كسر الإرادات".

