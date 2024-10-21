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بارزاني يصف انتخابات الإقليم بـ"النصر الكبير"
سياسة
2024-10-21 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
529 مشاهدة
وصف رئيس إقليم
كردستان
العراق
نيجيرفان بارزاني، الاثنين،
الانتخابات
التي جرت في الإقليم أمس الأحد، بـ"النصر الكبير"، معتبرا أن تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أقوى ضرورة ملحة.
وقال بارزاني في بيان، "أهنئ شعب كوردستان كافة بكل مكوناته، باكتمال ونجاح انتخابات برلمان كوردستان"، موضحا "لقد كانت
الانتخابات
وعملية التصويت خطوة مهمة في سياق تعزيز المسار الديمقراطي لشعب كوردستان".
وأضاف "لقد كانت
الانتخابات
تجديداً لشرعية مؤسسات إقليم كوردستان وتعبيراً بحرية عن آرائكم وأصواتكم لانتخاب ممثليكم في البرلمان"،
مشيرا
الى أن "الروح التنافسية السلمية والمشاركة الواسعة للمواطنين في الحملة الانتخابية وعملية التصويت، تثبت اصرار شعب كوردستان علی تعزيز مبادئ الديمقراطية".
واعرب بارزاني عن شكره الى "شعب كوردستان وللقوات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وللحكومة الاتحادية العراقية ولجميع الجهات المعنية العراقية، وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) وكل الأطراف، على جهودهم التي ساهمت في إدارة وإنجاح هذه العملية".
واعتبر أن "إجراء
الانتخابات
بصورة سلمية آمنة وحضارية يعد نصراً كبيراً يحظى باحترام العالم"، مؤكدا أن "الذي يكمل هذا النصر ويتطلع إليه شعب كوردستان بفارغ الصبر، هو أن تنبري الأطراف السياسية بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت".
وتابع أن "تشكيل حكومة قادرة على تعزيز الاستقرار وبناء اقتصاد أقوى وتحقيق المزيد من الحقوق، يعد ضرورة ملحة وأولوية في هذه المرحلة لمواجهة التحديات الحالية وبناء مستقبلنا المشترك"، لافتا الى "تحقيق ذلك يتطلب التمتع بروح التلاحم والتضامن والتعاون بين جميع الأطراف السياسية والمكونات".
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