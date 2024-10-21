العراق يفتتح سفارة له في كرواتيا

وقال حسين في له خلال الحفل، إن "افتتاح السفارة يعكس عمق العلاقات التي تربط الصديقين، ويأتي ضمن نجاحات السياسة الخارجية العراقية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن التقدم المحرز في متعدد الأطراف".

وأشار إلى أن "العراق يطمح إلى تطوير علاقاته مع كرواتيا، مع الأخذ في الاعتبار أن توسيع التمثيل الدبلوماسي في الخارج يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية"، مؤكدا "التزام بتعزيز علاقاته مع كرواتيا في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية".



ولفت حسين الى أن "الحكومة العراقية تدعم الشركات الأجنبية من الصديقة التي تسعى إلى الاستثمار، ومن بينها الشركات الكرواتية"، موضحا أن "العراق يمتلك موارد طبيعية غنية وموقعاً استراتيجياً يجعله حلقة وصل في التجارة العالمية، مما يعزز دوره المحوري في منطقة وخارجها".



وتابع وزير الخارجية أن "كرواتيا كان لها دور فاعل في دعم خلال حربه ضد الجماعات الإرهابية، من خلال مشاركة مستشارين عسكريين ضمن قوات التحالف الدولي وتقديم المشورة العسكرية، إضافة إلى المساهمة في جذب أبرز الشركات العالمية للعمل في العراق".