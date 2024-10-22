المالية النيابية تتحدث عن الإيرادات غير النفطية بالموازنة وتوجه دعوة للحكومة

وذكر عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، أن "موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها"، مشيراً إلى أن "الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ 27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط" على حد قوله.وأضاف الكرعاوي، أن "وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية".وأكد النائب، أن "اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني، إلى أنها تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك".ونوه النائب، بأن "هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.إلى ذلك، استعرض الماليَّة، عطوان العطواني، أمس الاثنين، مع وفد مؤسَّسة آدم سميث الدوليَّة، مشاريع مهمَّة تشمل قانون الأوراق الماليَّة والسلع، وقانون مركز الدراسات المصرفيَّة، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلاميَّة، مع إجراء التعديلات اللازمة، مشيراً إلى أنَّ هذه القوانين ستتمّ قراءتها في الجلسات المقبلة.