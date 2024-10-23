بينها استرداد عائدات الفساد.. تعديل مرتقب لعدد من القوانين داخل قبة البرلمان

وذكر عضو اللجنة حميد الشبلي، أن "اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى، ولاسيما في الاستضافات التي شملت في الوقت السابق عددا من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستشمل أيضاً بالاستضافات، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات"، مبيناً أن "اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية".وأكد الشبلي، أن "هناك العديد من القوانين المهمة درجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيئة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس الأعلى".وتابع الشبلي، أن "هناك أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.