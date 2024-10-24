جولة التراخيص الأخيرة.. شركة صينية "تمارس الرشوة" وتفشل بعقد حقول شمال بغداد (وثائق)

وبحسب وثيقة مخاطبة صادرة من الصينية والموجهة الى شركة نفط الوسط، فان الصينية تاخرت كثيرا في إتمام المتطلبات الضريبية المطلوبة منها قبل الشروع باعمال التطوير وتنفيذ .وفازت الصينية، بعقد تطوير رقعة نفط حقل (نباعي وتاجي) ضمن جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة الأخيرة.لكن مصدر اكد ان "زبيك" هي شركة حفر ولا تمتلك خبرات في تطوير حقول النفطية، كما أن لم تتمكن من توقيع لحد بسبب عدم وجود كفاءة مالية لديها لتصفية امورها الضريبية.ويشير الى وجود مشاكل تتعلق بوجود شبهات فساد وهدر بالمال، يقدر بـ 6 مليار دولار مدفوعة على شكل عمولات وهديا إلى مسؤولين، كما توجد تحقيقات في مع بخصوص هذه المعلومات.