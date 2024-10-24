افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتوسعة طريق كوت – بغداد (صور)

ويعدّ هذا المشروع أحد المشاريع المتلكئة التي أعادت الحكومة إطلاق العمل بها، وهو من بين المشاريع الستراتيجية والمهمة في المحافظة، كونه يربط بالمحافظات الجنوبية، فضلاً عن أهميته الاقتصادية والتنموية والخدمية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز.ويتضمن المشروع تأهيل الممر القديم (كوت -بغداد) بطول (60) كم ذهاباً وإياباً، مع توسعة الطريق ليكون عرض الممر الواحد 12م، بجانب إنشاء تقاطعين مجسرين، وستة جسور للمشاة، واستدارات نظامية، وتنفيذ وصبّ موقع سيطرة (كوت – بغداد) وأعمال تأثيث الطريق وإزالة جميع التعارضات.