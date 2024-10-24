هل اتفقت الكتل السنية على مرشح واحد لرئاسة البرلمان؟ أم سيحسم بجلسة التصويت

وقال الحسيني في حديث لـ نيوز، إن "الكتل السياسية السنية يبدو انها متفقة على دعم المرشحين المشهداني والعيساوي، على أن يكون الحسم داخل قبة البرلمان"، مبينا ان "جلسة حسم منصب رئيس من المؤمل تحديدها السبت المقبل".وأضاف الحسيني، أن "الجلسة في حال انعقادها فإنها بكل تأكيد ستفضي الى أحد هذين المرشحين لمنصب الرئيس الجديد للبرلمان".وفي ما يخص تحديد موعد الجلسة بقرار من خارج البرلمان، أوضح الحسيني أن "العرف في بعد عام 2003 تحتم على المشاركة في مثل هكذا قرارات من الكتل السياسية التي تمتلك نوابا اختارهم لتمثيلهم في البرلمان"، داعيا الجميع الى "تجاوز الخلافات وحسم منصب رئاسة للمضي في إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب".