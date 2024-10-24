وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام، فأن الوفد البرلماني تكون من النائب اللبناني الشيخ حسن عزالدين عضو كتلة الوفاء، للمقاومة والبرلمانيين من كتلة دعم المقاومة، الخزعلي وحسين العامري وعماد الموسوي.والتقى الوفد مع حركة حماس في طهران خالد القدومي، الذي اكد أن المقاومة الفلسطينية واللبنانية لا تخوض فقط حربا مع الاحتلال الصهيوني، بل أنها حرب غربية واسعة تشن على غزة ولبنان، موضحا أن المرحلة الحالية تاريخية وفاصلة في تاريخ الشرق الأوسط.وأكد القدومي أن المقاومة التي تقدم قادتها في فلسطين ولبنان قبل جنودها لا يمكن أن تهزم، ودماء القائد الشهيد إسماعيل هنية والقائد الشهيد سيد حسن نصر الله والقائد الشهيد الأسطوري يحيى السنوار تروي شجرة المقاومة الطيبة وتسرع الوصول إلى النصر عكس ما يعتقد العدو الصهيوني الذي يتصور باطلا أن اغتيال القادة يضعف المقاومة، لكن التجربة التاريخية الفلسطينية واللبنانية تؤكد بطلان هذا الاعتقاد".