من هو "محمد علي اللامي" رئيس هيئة النزاهة الجديد؟

قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، تعيين اللامي كرئيس جديد لهيئة النزاهة، خلفا لحيدر حنون، الذي وافق مجلس الوزراء على تعيينه مستشارا في وزارة العدل بدرجة خاصة.*محمد علي اللامي من مواليد عام 1975.*حصل اللامي على شهادة دكتوراه في العام*بعد اللامي أقدم مدير عام في هيئة النزاهة العراقية.*تقلد اللامي مناصب عدة مند عام 2012.أبرز المناصب التي تبوأها، كان مديراً عاما للوقاية ومدير عام القانونية ومدير عام الاسترداد ومدير عام الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد ونائب رئيس فريق استرداد أموال المهربة وعضو لجنة تجميد أموال الإرهابيين ومدير عام الوقائية في هيئة النزاهة.كلف اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة خلفاً لحيدر حنون، ووفقاً لبيان صادر عن السوداني الإعلامي، فإن رئيس الوزراء قدم توصية لمجلس النواب للتصويت على هذا التعبين.كما أشاد البيان بجهود حيدر حنون في مكافحة الفساد خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جعل محاربة الفساد أولوية أساسية. كما تمنى السوداني النجاح والتوفيق لمحمد علي اللامي في مهمته الجديدة.