العزم يعلن عدم المشاركة بأي جلسة لا تتضمن انتخاب رئيس البرلمان

وقال السامرائي في كلمة متلفزة، "نؤكد أهمية المواقف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار في والمنطقة، خاصة في ظل الأحداث الإقليمية الجارية"، إلى أن "الخلافات الداخلية بين المكونات السياسية تعرقل القضايا الوطنية الكبرى، مما يستوجب التعامل معها بقرار موحد تدعمه جميع أطياف وممثليهم".

وعبّر عن رفضه لما "يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على يد آلة الحرب الصهيونية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف عاجل لإنهاء هذه المآسي".

وأوضح السامرائي أن "العراق يعد البلد الأكثر استقراراً مقارنةً بأوضاع دول المنطقة"، مشددًا على "ضرورة الحفاظ على هذا الاستقرار ومنع البلاد من الدخول في صراعات جديدة".



وشدد على "أهمية التوافقات السياسية في الدولة"، مؤكداً أن "تحالف العزم والسيادة وتقدم جزء من القرار ضمن ائتلاف الدولة، والذي نتج عنه ورقة الاتفاق التي تشمل استحقاقات المكون السني".



وأضاف أن "البرلمان بحاجة إلى قوانين رصينة لمعالجة الأخطاء السابقة وتلبية طموحات الشعب"، مشيرًا إلى أن "تحالف العزم يدعو إلى عدم المشاركة في أي جلسة برلمانية لا تتضمن انتخاب رئيس البرلمان"، داعياً الكتل النيابية إلى "التركيز على هذا الموضوع لتحقيق الاستقرار وإصدار القوانين المطلوبة".



واعتبر السامرائي أن "قرار السلم والحرب يجب أن يبقى بيد الحكومة"، مشدداً على "أهمية عدم التدخل في هذا القرار الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته الكاملة".