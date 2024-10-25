استقالة وزير البيئة نزار آميدي من منصبه

وقالت المصادر، إن "وزير البيئة نزار آميدي من منصبه ليتفرغ للعمل كمسؤول للمكتب للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد"، والى لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك.يذكر ان مجلس النواب، صادق بتاريخ (3 كانون 2022) على تعيين نزار آميدي وزيراً للبيئة.