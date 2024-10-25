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استقالة وزير البيئة نزار آميدي من منصبه

سياسة

2024-10-25 | 10:11
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استقالة وزير البيئة نزار آميدي من منصبه
3,333 مشاهدة

افاد مصدر مطلع ووسائل اعلام كردية، اليوم الجمعة، باستقالة وزير البيئة نزار آميدي من منصبه.

وقالت المصادر، إن "وزير البيئة نزار آميدي استقال من منصبه ليتفرغ للعمل كمسؤول للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد"، والى الان لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك.

يذكر ان مجلس النواب، صادق بتاريخ (3 كانون الأول 2022) على تعيين نزار آميدي وزيراً للبيئة.
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البيئة

استقالة

نزار اميدي

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