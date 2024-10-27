البرلمان العربي يوافق على طلب إقامة دعاوى في الجنائية الدولية ضد إسرائيل (وثائق)

وبحسب وثائق اطلعت نيوز عليها، فقد "وافق العربي خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاحد في مقر جامعة العربية بالقاهرة بالأجماع على طلب مقدم من النائب احمد الجبوري رئيس العربي وعضو مجلس بتشكيل فريق برلماني للذهاب الى المحكمة الجنائية في لاهاي لإقامة دعاوى قضائية ضد جيش الاحتلال الصهيوني لارتكابه جرائم الابادة والانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطيني".الوثائق ادناه: