مشادات كلامية داخل مجلس النواب.. ماذا يجري؟

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "مشادات كلامية بين نواب من القومية وآخرون من عرب في كافتريا البرلمان".وأضاف، أن "نواب عرب غادروا الجلسة اعتراضا على قانون اعادة العقارات".ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب، المنعقدة حالياً، فقرة تنص على "التصويت على إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة المنحل".