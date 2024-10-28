مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد

وبحسب جدول الاعمال الذي اصدره مجلس وحصلت نيوز على نسخة منه، فان "جلسة الغد ستتضمن التصويت على قانون إعادة العقارات الى أصحابها وقانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون خدمة التقاعد لمجاهدي الحشد واستكمال القراءة الاولى لقانون حماية الملكية الفكرية".ومن المقرر ان "تعقد الجلسة حسب الجدول في الساعة الواحدة بعد الظهر".الجدول ادناه: