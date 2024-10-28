العراق والصومال يبحثان تبادل المعلومات والخبرات الأمنية

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، بأعمال السفارة الصومالية في بغداد، عبد الفتاح شيخ أحمد المنان".وشهد اللقاء "بحث تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين والشعبين الشقيقين، واستمرار في مجال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين البلدين".وقدم المنان، وفق البيان، دعوة رسمية إلى الأعرجي لزيارة الصومال، استكمالا للإجراءات السابقة بين بعد زيارة مستشار القومي الصومالي إلى .