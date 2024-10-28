استقالة "خميس الخنجر" من رئاسة حزب السيادة

وقال العام للحزب، علي سيف الدين سعدون، في وثيقة وردت لـ نيوز، "إشارة إلى كتابكم المرقم 2553 في 27 تشرين 2024 والمتضمن قبول استقالة فرحان علي (خميس الخنجر) وكتابكم المرقم 286 في 31 آذار 2024، وكتاب الوطنية للمساءلة والعدالة المرقم 16750 في 7 أيار 2024، يرجى مفاتحة الجهات ذات العلاقة بما فيها الوطنية للمساءلة والعدالة لإعلامهم بالاستقالة وانتفاء الحاجة لتدقيق اسمه لدينا".