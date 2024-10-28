السوداني يوجه بفتح تحقيق بتسريب صوتي منسوب لمدير الضرائب

وجه السوداني، الاثنين، بفتح تحقيق بتسريب صوتي منسوب لمدير عام .

وقال في بيان، "وجّه رئيس هيأة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى للهيأة العامة للضرائب".

وشمل التوجيه بحسب البيان "تقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً من على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".

وتناولت التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لمدير عام يخص براءة الذمة والمناقصات.