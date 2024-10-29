الأمن النيابية: واشنطن أخلت بالمواثيق والاتفاقيات التي أبرمتها مع العراق

وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي في حديث لـ نيوز، إن "سياسة الولايات والتحالف الدولي في هي الكيل بمكيالين، فمن جانب تقول انها تتولى حماية الأجواء العراقية وفرض السيطرة عليها، ومن جانب آخر تسمح للطائرات الإسرائيلية المعادية بالعبور فوق أجوائه وقصف المجاورة".وأضاف المحمداوي، أن "واشنطن أخلت بالمواثيق والأعراف التي أبرمتها مع في حماية حدوده ضد التهديدات الخارجية"، داعيا الى "انسحاب قوات التحالف الدولي من في أسرع وقت".وقصفت طائرات "إسرائيلية"، في (26 تشرين 2024)، أهدافا عدة في طهران ومدن إيرانية بعد اختراقها أجواء العراق، فيما أعلنت إيران نجاح الدفاعات الجوية بالتصدي لمحاولات استهداف عدة.