السامرائي وبارزاني على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

المكتب الاعلامي لتحالف العزم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز انه في مستهل اللقاء، قدّم المهندس مثنى السامرائي تهانيه الحارة لرئيس إقليم كردستان بمناسبة نجاح الأخيرة في الإقليم، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وأعرب عن أمله في أن تسهم نتائج هذه في تعزيز الاستقرار والديمقراطية في كردستان، وأن تكون نموذجاً للعملية الديمقراطية في .وناقش الطرفان مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بحسب البيان.وخلال الاجتماع، أكد المهندس السامرائي على أهمية تحقيق التوافق الوطني لضمان استقرار البلاد، مشيداً بالدور المهم الذي يلعبه إقليم كردستان في دعم العملية السياسية والديمقراطية في .من جانبه، رحب نيجيرفان بالزيارة وأعرب عن تقديره لتحالف العزم وجهوده الرامية إلى تحقيق الوحدة والسلام بين جميع الأطياف العراقية.واتفق الطرفان – بحسب البيان - على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق مصلحة الشعب بكافة مكوناته.