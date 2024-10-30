بعد اقالة الكروي.. مجلس محافظة ديالى يختار سالم التميمي رئيسا بالوكالة (وثيقة)

وبحسب وثيقة موقعة من رئيس مجلس محافظة بالوكالة سالم عبد الله التميمي، فان تم تعيين سالم عبد الله رئيساً لمجلس محافظة بالوكالة لحين انتخاب رئيس جديد، كما ان مخول بالصلاحيات القانونية والإدارية والمالية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الثلاثاء، على إقالة الرئيس عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.