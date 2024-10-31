توقعات برلمانية بعقد جلسة اليوم وحسم منصب رئيس البرلمان

وقال الحسيني في حديث لـ نيوز، إن جلسة مجلس في حال عقدها اليوم ومضينا في عملية رئيس الجديد من بين المرشحين المطروحين، فقطعا سيكون هناك رئيس جديد للبرلمان اليوم، على الرغم من جميع الاعتراضات التي تشوب هذه العملية بعد تضرر أحد الأطراف السنية وامتعاضه وطلبه عدم الحضور"، الى ان "الجلسة ستشهد حضورا سنيا تحت قبة كما سيكون هناك تصويت بدون شك".وأضاف الحسيني أن "القوى السنية لم تتفق لغاية هذه اللحظة على مرشح واحد وانما اكثر من مرشح موجود حاليا، وعلى أعضاء مجلس ان يختاروا أحدهم خلال جلسة التصويت في حال انعقادها"، داعيا جميع الكتل الى "حسم هذا الملف لما له من أهمية كبيرة في عمل وإقرار القوانين التي ينتظرها الشعب".