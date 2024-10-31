نائب يكشف للسومرية أسباب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات وموعد التعديل

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، إن "بعض الكتل السياسية طالبت بطرح مقترح تعديل لقانون ولا توجد هناك أي مخاوف من هذا وكثير ما طالبنا بان تبقى قضية الدوائر المتعددة داخل المحافظات في مصيرها".وأشار الى انه "لهذا اليوم ونحن نطالب بان تعود الدوائر المتعددة لغرض توزيع تمثيل الجماهيري على بشكل عادل".وأضاف ان "بعض يكون هناك تمثيل لمركز دون الأطراف او الأطراف دون مركز المحافظة"، مستدركا: "اما قضية تعدد الدوائر المتعددة هي لإيجاد تمثيلا مناسبا ومتساويا لكل المحافظات".وعن التغير المستمر للقانون، أوضح الحسيني: "وفق المعطيات الانتخابية ومصالح الكتل يتم التغيير وهناك دفع بتجاه التغيير وأتوقع بان يكون قريبا".