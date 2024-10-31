رئيس كتلة المبادرة: انتخاب رئيس البرلمان سيُفعل الدور التشريعي والرقابي ويسهم في تعزيز الأداء الحكومي

وشدد الجنابي في بيان ورد لـ نيوز، على ان "كتلة المبادرة تقف دومًا مع تغليب المصلحة العليا على المصالح والمكاسب الشخصية"، مؤكدا على "ضرورة استقرار المؤسسة التشريعية وانهاء حالة الفراغ التي يعيشها مجلس النواب".ودعا الجانبي جميع الكتل النيابية الى "تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب، من أجل مواصلة لعمله في تشريع القوانين المهمة".