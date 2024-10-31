مجلس ديالى ينتخب نزار اللهيبي رئيساً له



وقال مصدر محلي لـ نيوز، إن "مجلس محافظة صوت، قبل قليل، على انتخاب نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس".

وكان مجلس محافظة صوت، قبل أيام، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وبعدها صوت على رئيس سالم عباس عبد الله رئيساً للمجلس بالوكالة.