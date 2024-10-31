Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بيانات تكشف تدمير ربع المباني في 25 بلدة لبنانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مجلس ديالى ينتخب نزار اللهيبي رئيساً له

سياسة

2024-10-31 | 13:43
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس ديالى ينتخب نزار اللهيبي رئيساً له
762 مشاهدة

صوت مجلس محافظة ديالى، مساء الخميس، على نزار اللهيبي رئيساً جديداً له.

وقال مصدر محلي لـ السومرية نيوز، إن "مجلس محافظة ديالى صوت، قبل قليل، على انتخاب نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس".
 
وكان مجلس محافظة ديالى صوت، قبل أيام، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.
 
وبعدها صوت المجلس على اختيار نائب رئيس المجلس سالم عباس عبد الله التميمي رئيساً للمجلس بالوكالة.
>>  انضم الى السومرية على واتساب

ديالى

مجلس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Play
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Play
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-31
Play
31-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-31
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Play
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
Play
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
Play
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
Play
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
Play
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
Play
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Play
سياسة العراق النفطية - الحلقة ١٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-10-31
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
Play
الفنان يوسف وداد - الحلقة ٢٩ | season 3
15:30 | 2024-10-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
Play
نشرة ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-31
Play
31-10-2024 | 2024
13:30 | 2024-10-31
Morning Live
Play
Morning Live
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
Play
مشاكل التقنيات الالكترونية الحديثة - حلقة ١٤٥ | الموسم 3
06:00 | 2024-10-31
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
Play
قضاء القرنة البصرة - الحلقة ١٤٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-31
بعد التحري
Play
بعد التحري
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
Play
ازمة الكاز تتفاقم .. تهريب وانتاج متذبذب وزيادة بالاستهلاك العام - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
16:30 | 2024-10-30
من الأخير
Play
من الأخير
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
Play
انتخاب الرئيس.. أحلاف الليل ونواقض النهار - حلقة ٢٥ | الموسم 1
15:30 | 2024-10-30
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
Play
الأبراج - كلشي بالمقلوب 30-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-30
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
Play
إكتئاب البطالة عند شباب العراق - حلقة ٢٠ | الموسم 6
16:30 | 2024-10-29
اخترنا لك
السامرائي يستقبل المشهداني ويشيد بدعم القوى الوطنية
16:40 | 2024-10-31
الحكيم يهنئ المشهداني: نأمل الارتقاء بواقع الأداء الرقابي
16:19 | 2024-10-31
حمودي يبارك للمشهداني ويثمن دور الإطار التنسيقي
16:14 | 2024-10-31
الجابري يحصي حجم خسارة العراق بسبب تهريب النفط من الإقليم
15:51 | 2024-10-31
العزم يهنئ المشهداني: خطوة جوهرية نحو إنهاء الانسداد السياسي
15:19 | 2024-10-31
أول تعليق للمشهداني بعد انتخابه رئيسا للبرلمان
15:11 | 2024-10-31
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.