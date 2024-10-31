حمودي يبارك للمشهداني ويثمن دور الإطار التنسيقي

قدم رئيس الإسلامي همام حمودي، الخميس، التهنئة لرئيس مجلس الجديد المشهداني، فيما ثمن دور الإطار التنسيقي الذي اتخذ قرار عقد هذه الجلسة.

وقال حمودي في بيان، "نبارك للدكتور المشهداني، نيل الثقة والفوز برئاسة مجلس العراقي، ونهنيء أعضاء على روح المسؤولية التي تحلوا بها في حسم هذا الموقع المهم، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، بما يعزز من دوره التشريعي والرقابي وخدمة أبناء شعبنا ومصالح بلدنا الحبيب".

وأضاف "نثمن دور الإطار التنسيقي الذي اتخذ قرار عقد هذه الجلسة واوفى بوعده بحسم ملف الرئاسة"، مردفا "كما نثمن دور الأخ الاستاذ محسن المندلاوي في تحمل مسؤولية ومهام رئاسة خلال الفترة الماضية بتفانٍ و نجاح واخلاص، آملين لمجلس في ظل رئاسة الدكتور المشهداني مزيدا من الجهد والعطاء في كل ما يخدم مصالح الشعب، ومؤسساته التنفيذية".

وصوت مجلس النواب، اليوم الخميس، على انتخاب النائب المشهداني رئيسا له.