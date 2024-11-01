انتخاب رئيس البرلمان وزيارة السوداني الى تركيا في نشرة الظهيرة على السومرية

-جو عام = مجلس يختار المشهداني رئيسا له.. منهيا ازمة شغور استمرت لنحو عام-السوداني يصل اسطنبول للقاء اردوغان.. والزيارة تتضمن بحث ملفات والاقتصاد واوضاع المنطقة-بحضور عشرة من اعضائه.. انتخاب نزار اللهيبي رئيساً لمجلس خلفاً للمقال عمر الكروي-جو عام = لتسببه بخسائر فادحة.. النفط النيابية تكشف عن حراك لإعادة النظر بتصدير الخام الى الاردن