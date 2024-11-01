نيجيرفان بارزاني عن انتخاب المشهداني رئيسا للبرلمان: خطوة إيجابية

وقال بارزاني في بيان ورد للسومرية نيوز، "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأخي العزيز محمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس العراقي، متمنيًا له كل التوفيق والسداد".وتابع، "إننا واثقون بأن انتخابه يمثل خطوة إيجابية نحو مرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بين القوى السياسية في البلاد سياسيًا وإداريًا وتشريعيًا.وأعرب عن أمله، بأن "يسهم هذا الانتخاب في تعزيز التكاتف الوطني، وأن يدفع الجميع لبذل كل الجهود الممكنة في سبيل خدمة الوطن بجميع مكوناته، ونتطلع إلى أن يواصل مجلس دوره التشريعي بفعالية في تعزيز المسيرة التشريعية وإقرار القوانين التي تخدم تطلعات الشعب، وتدعم استقرار البلاد ومستقبلها".وانتخب مجلس العراقي، مساء أمس الخميس، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.