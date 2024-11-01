السوداني وأردوغان يبحثان توحيد المواقف إزاء التطورات الخطيرة في المنطقة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، انه "أجرى الجانبان مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي يشكله الكيان الصهيوني، بعدوانه المستمر على غزّة ولبنان، والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة".وأضاف: "بحث السوداني والرئيس أردوغان توحيد المواقف إزاء هذه التطورات الخطيرة، وما تمثله من تحدٍ، وحث العربية والإسلامية والمنظمات والأممية على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء العدوان، وإطلاق جهود الإعمار، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية".وأشار البيان الى ان "اللقاء شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".