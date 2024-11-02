وزير العدل: ماضون بالارتقاء بالملف الإنساني في السجون العراقية

وقال الوزير في بيان ورد لـ نيوز، إن "شواني استقبل بمكتبه السفير الاسترالي لدى غلين مايلز والوفد المرافق له، وذلك لبحث المشترك في المجالات العدلية والقانونية".ونقل المكتب عن الوزير تأكيده على أن "وزارة العدل ماضية في تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي والارتقاء بالملف الإنساني في السجون العراقية وتطبيق مبادئ حقوق الانسان تجاه النزلاء وضمان حقوقهم المشروعة خلال العمل الإصلاحي".من جانبه، أشاد السفير مايلز، بالإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل، معربا عن تطلع بلاده للتعاون ‏الثنائي مع في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية.